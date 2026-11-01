Zimsko vrijjeme: Na planinama do 20 centimetara snijega, u nižim predjelima kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladnije uz kišu, a u brdsko-planinskim predjelima padaće susnježica i snijeg uz formiranje i porast manjeg snježnog pokrivača.

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Najviše snijega pašće na planinama na istoku uz visinu snježnog pokrivača i do 20 centimetara.

U Han Pijesku visina snježnog pokrivača jutros je 12 centimetara.

Krajem dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju, a na sjeveru će i dalje padati jača kiša, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do 10 stepeni Celzijusovih, na jugu do 14, u višim predjelima od dva stepena.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno sa kišom, a na planinama pada snijeg.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Čemerno i Han Pijesak minus jedan, Sokolac nula, Gacko jedan, Srebrenica i Kneževo dva, Sarajevo i Mrakovica tri, Rudo, Višegrad, Bileća, Šipovo i Mrkonjić Grad pet, Bihać, Jajce i Ribnik šest, Novi Grad, Prijedor, Banjaluka, Doboj i Bijeljina sedam, Trebinje osam, Mostar 11 i Neum 12 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Zbog kiše u većini krajeva Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ kolovozi su mokri i klizavi, pa iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske pozivaju vozače da vožnju prilagode stanju na putevima i da izbjegavaju rizična preticanja.

Vozačima se skreće pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Zbog održavanja ulične trke "Mitrovdanski pobjednik", danas će od 11.00 do 12.00 časova doći do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Nevesinje 1-Nevesinje 2, od Trga Alekse Šantića do raskrsnice sa regionalnim putem, odnosno do raskrsnice sa kružnim tokom kod Sportske dvorane.

Obustave saobraćaja biće i u ulicama u Nevesinju, a saobraćaj će, za vrijeme obustave biti preusmjeren na alternativne putne pravce, ulicama i lokalnim putevima na području opštine.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a podsjećaju da je otvoren Granični prelaz Gradiška - Stara Gradiška, uz napomenu da će na ovom graničnom prelazu biti dozvoljen međunarodni saobraćaj za putnička vozila, autobuse, kao i prazna teretna motorna vozila. Neće biti dozvoljen saobraćaj komercijalnih roba.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom. Zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase preko 20 tona, a ostala vozila propuštaju se jednom trakom.

Prednost imaju vozila koja se kreću lijevom trakom, odnosno koja izlaze iz Republike Srpske, odnosno BiH.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina, radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema granici sa Srbijom na Rači.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjetu smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

I dalje je zatvorena poddionica auto-puta Golubinja-Nemila, a vozila preusmjerena na magistralni put. Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na magistralnim putevima: Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Šamac-Orašje i Odžak-Šamac, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da je od 1. novembra na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.