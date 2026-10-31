IRB Republike Srpske od 1. juna odobrila 29,4 miliona KM za stambene kredite

IRB Republike Srpske od 1. juna odobrio je 29,4 miliona KM stambenih kredita.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske je od 1. juna odobrila 29,4 miliona KM za stambene kredite, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora Nedeljko Ćorić.

On je naveo da je do sada primljeno 290 zahtjeva u iznosu od 44,3 miliona KM.

"U proceduri se nalaze 92 zahtjeva, dok je osam klijenata odustalo od zahtjeva zbog nemogućnosti ispunjavanja potrebnih uslova definisanih procedurama odobravanja i politikom obezbjeđenja", naglasio je Ćorić.

Kada su u pitanju direktni plasmani prema jedinicama lokalne samouprave i preduzećima, Ćorić kaže da su u toku razgovori sa nekoliko lokalnih zajednica.

"Za sada je trenutno odobren zajam privrednom društvu `Kompred` iz Ugljevika, koji je u nadležnosti u opštine", istakao je Ćorić.