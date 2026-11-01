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Duge kolone na granicama: Na osam prelaza gužve na izlazu iz BiH, od danas obavezna zimska oprema

Duge kolone na granicama: Na osam prelaza gužve na izlazu iz BiH, od danas obavezna zimska oprema

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na starom graničnom prelazu Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Orašje, Brod, Kostajnica, Velika Kladuša i Izačić.

Duge kolone na granicama: Na osam prelaza gužve na izlazu iz BiH Izvor: Guliver/GettyImagesPlus/iStock/Marcos Assis

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na starom graničnom prelazu Gradiška dozvoljen je međunarodni saobraćaj za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna vozila.

Iz AMS navode da su na većini puteva kolovozi mokri i klizavi, a u višim planinskim predjelima upozoravaju na snijeg i susnježicu.

Niska oblačnost i dalje smanjuje vidljivost, a postoji opasnost od odrona.

Vozačima savjetuju opreznu vožnju i podsjećaju da je od danas obavezna zimska oprema.

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