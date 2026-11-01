Duge kolone na granicama: Na osam prelaza gužve na izlazu iz BiH, od danas obavezna zimska oprema

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na starom graničnom prelazu Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Orašje, Brod, Kostajnica, Velika Kladuša i Izačić.

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Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na starom graničnom prelazu Gradiška dozvoljen je međunarodni saobraćaj za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna vozila.

Iz AMS navode da su na većini puteva kolovozi mokri i klizavi, a u višim planinskim predjelima upozoravaju na snijeg i susnježicu.

Niska oblačnost i dalje smanjuje vidljivost, a postoji opasnost od odrona.

Vozačima savjetuju opreznu vožnju i podsjećaju da je od danas obavezna zimska oprema.