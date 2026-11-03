Nakon požara u vagonima u Banjaluci: Željeznice RS upozoravaju na migrante koji lože vatru

Nakon požara na vagonima u Banjaluci, Željeznice RS upozoravaju na migrante koji tu borave, lože vatru, ometaju radnike i ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

Izvor: Vatrogasci Banjaluka

U požaru na vagonima na 13. i 14. kolosijeku željezničke stanice u Banjaluci, koji su ugasili banjalučki vatrogasci, pričinjena je veća materijalna šteta, a iz "Željeznica Republike Srpske" upozoravaju na prisustvo većeg broja migranata koji često prenoćišta traže upravo u vagonima koji nisu u upotrebi.

Iz ove kompanije navode da će o uzrocima požara, koji je uočen sinoć oko 22.00 časa, više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

"Ali, činjenično stanje ukazuje na ponovno prisustvo većeg broja migranata u i oko željezničkih stanica, koji prenoćišta potražuju u vagonima koji nisu u aktivnoj upotrebi, gdje pale vatru, skrivaju se od nadležnog osoblja i nelegalno kreću, uznemiravajući i željezničare i putnike na stanicama", saopšteno je iz "Željeznica".

Iz ovog preduzeća su napomenuli da su se u više navrata, a posljednji put u ponedjeljak, 26. oktobra, obraćali službenim aktom i molbom za reakciju Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara i Terenskoj kancelarija u Banjaluci Službe za poslove sa strancima, koje su obaviještene da se migranti kreću u krugu i oko stanice, te da borave u putničkim i teretnim vagonima koji se trenutno ne koriste.

"Prisustvo migranata na staničnom području ugrožava bezbjednost, kako željezničkog saobraćaja, tako i rada izvršnog osoblja na radnim zadacima", naveli su iz "Željeznica".

U ovom preduzeću su podsjetili da su o problemu sa boravkom migranata na području željezničke stanice u Banjaluci u više navrata obavještavali i nadležne policijske stanice, čiji su pripadnici izlazili na teren, upozoravali i udaljavali migrante, ali bi se oni, kako navode, ponovo vraćali - kao što je to bio slučaj i sinoć.

"Apelujemo na Službu za poslove sa strancima u BiH da, ponovo aktuelizovano prisustvo migranata na područjima na kojima ne bi trebali boraviti, riješe na najadekvatniji način, a u skladu sa zakonskim rješenjima", poručili su iz "Željeznica".