"Vrijeme da se na sto stave sve prevare i iznevjerena očekivanja"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da samo snažna koncentraciona vlada u Srpskoj, koju bi činili predsjednici političkih partija, može donositi brze i operativne mjere za mnoga pitanja koja u međuvremenu budu otvorena.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Dodik smatra da se aktuelna kriza neće završiti samo nametanjem jedne odluke, te da će na nivou vlade biti potrebno donositi brze i operativne mjere, za šta je koncentraciona vlada najbolje rješenje.

"Moja ideja je bila da mi svi predsjednici političkih partija budemo članovi vlade. Ta vlada bi se, pošto je koncentraciona, koncentrisala na aktuelna pitanja i status Republike Srpske. Odnosila bi se prema svim dosadašnjim rješenjima, a vidjeli bismo i na koji način bi mogli ojačati našu poziciju", rekao je Dodik za RTRS.

On ističe da je sada došao trenutak da se na sto ponovo stave sve prevare i iznevjerena očekivanja, kao i stvari koje se u nacionalnom i državnom smislu nisu isplatile Republici Srpskoj, a snagu za to ima koncentraciona vlada.

"Niko nije odbio to, ostalo je otvoreno pitanje, možda je to odbio ovaj trenutak, možda neki ljudi to nisu do kraja razumjeli. Neki kažu da se Dodik prepao. Ja sam čovjek koji se ne boji u tom nekom smislu, ali nek bude da oni /opozicija/ imaju svoje pravo na mišljenje", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Dodik je uvjeren da će ovo polučiti da će Srpska vrlo brzo doći u situaciju da izađe iz sistema indirektnih oporezivanja na nivou BiH i da će donijeti sopstvene zakone o indirektnim porezima i formirati službu koja će prikupljati poreze za prostor Republike Srpske.

On je dodao da bi ta stopa poreza bila ista kao i u Federaciji BiH /FBiH/.

"Mi ćemo onda, kao što je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom za finansiranje tri ministarstva na nivou BiH dati nekih 10 do 15 miliona, a sve ostalo ide Srpskoj. Ne treba niko da sumnja da mi nismo sposobni ili spremni za tako nešto. Mi smo na to ranije dali saglasnost koju možemo povući", naglasio je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je istakao da Republika Srpska tim potezima ne izlazi iz Dejtonskog sporazuma, već da ide ka onome što jeste Dejtonski mirovni sporazum.

"Neki će reći avanturizam, ali ja mislim da je ovo trenutak koji to traži. Nema nikakve bojazni od nasilja, nikakve mobilizacije neće biti. Ja sam potpuno uvjeren da će ovo pitanje biti riješeno politički, ili neće biti riješeno nikako", naveo je Dodik, dodajući da bi brzinu političkom rješenju dala koncentraciona vlada.

Upitan imaju li građani razloga da brinu ukoliko dođu pozivi od Tužilaštva BiH zbog kršenja dopuna zakona koje je nametnuo visoki predstavnik, Dodik je odgovorio da je ovo ekstremna situacija i da postoji briga, ali da će biti zaštićeni svi poznati slučajevi.

"Ovih dana razgovaramo o načinu kako ćemo zaštiti ljude koji budu procesuirani i kako da im pružimo pravnu i fizičku zaštitu ukoliko budu hapšeni i privođeni. Mi smo rekli da to ne poštujemo i nemamo nijednog drugog razloga. Ovo će dovesti do toga da ćemo reći da se odluke Suda i Tužilaštva BiH ne primjenjuju na prostoru Republike Srpske i za to nam je potrebna koncentraciona vlada ili snažno jedinstvo", rekao je Dodik.

On je dodao da će se kada te odluke budu donesene, Bošnjaci pozvati na vitalni nacionalni interes, što će dovesti da će Srpska kroz ustavne promjene ukinuti Vijeće naroda koje nije ni predviđenmo Dejtonskim sporazumom, već ga je nametnuo nekadašnji visoki predstavnik Volgan Petrič.

Dodik je istakao da Republika Srpska nema finansijskih izazova, već da se nalazi u investicionom zamahu.

"Kada bi neko večeras proglasio da je Republika Srpska samostalna, mi za razliku od Federacije BiH možemo da živimo kao država i imamo za to spremne zakone", rekao je Dodik i dodao da je ekonomija Srpske za razliku od FBiH daleko na zdravijim osnovama.

Dodik je naveo da je Republika Srpska u prvih šest mjeseci ove godine imala povećane prihode na pozicijama direktnih poreza i doprinosa 18 odsto ili 196 miliona KM više nego lani, dok na poziciji indirektnih poreza u raspodjeli između Srpske i FBiH ovoga puta najveća stopa ide prema Republici Srpskoj.

On je dodao da je Srpska imala povećani izvoz u prvoj polovini godine u odnosu na lani za 28 odsto, te najveću stopu pokrivenosti uvoza izvozom od preko 80 odsto.

"Republika Srpska ima najveći broj zaposlenih ikada, povećane su junske plate koja je premašila prosjek od 1.000 KM u uslovima pandemije virusa korona, te najveću zagarantovanu platu", istakao je Dodik.

On je rekao da je ukupna zaduženost Republike Srpske iznosi 53 odsto, a javni dug iznosi 41 odsto.