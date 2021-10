Čuli smo večeras da je predsjednik Vučić rekao da je na sastanku čuo "racionalan i pragmatičan pristup Dodika, da će, ako se nađe dogovor oko šuma i zemljišta, institucije BiH nastaviti funkcionisati“, kazao je predsjednik SDS Mirko Šarović.

Izvor: Vedran Ševčuk - Mondo

On je upitao šta je sa vraćanjem vojske i ostalih nadležnosti Republike Srpske i sa svim velikim pričama, za koje, kako zaključuje, očito nije dobio podršku Srbije.

"Očito da je Dodik u velikoj mjeri aterirao i da mu je jasno rečeno da jednostrane odluke ne dolaze u obzir, što je i Vučić jasno saopštio. Upravo traženje rješenja kroz razgovor i razumna politika je ono što mi kao Srpska demokratska stranka cijelo vrijeme potenciramo kao jedino moguće rješenje", navodi Šarović.

Podsjeća da je upravo to ono što je opozicija prva predlagala, da se sazove NSRS i rješavaju problemi nastali odlukama Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu i šumama.

"To je Dodik i priznao, naravno trudeći se da to, nakon što je izgovorio, minimalizira notornom laži da je opozicija od toga odustala. Takođe, SDS se nije nikad pa ni sada zalagao za sankcije prema bilo kome pa ni Dodiku i to je još jedna njegova gnusna laž", kaže Šarović.

Jasno je, dodaje on, da je sve ono što smo večeras čuli od predsjednika Vučića ustvari politika na koju Srpska Demokratska Stranka uporno poziva.

Šarović ističe da za razliku od predsjednika Srbije, od Dodika ni ovoga puta, nismo čuli ništa novo, razumno, niti pametno.

"Nismo čuli kako i na koji način misli vratiti nadležnosti, samo je potvrdio da će neku svoju igru, bez ikakvog jasnog plana i realnih koraka, igrati do izbora, ali sada očito 'pod ručnom', jasno uviđajući da crtu ne smije preći. Koliko je aterirao pokazuje i to da na kraju nije rekao da će, ukoliko se dogovor ne postigne nestati Bosne i Hercegovine, što je bila njegova osnovna retorika ovih dana, nego ni manje ni više - da će BIH biti 'nestabilna'", navodi Šarović.

Simptomatično je i to, dodaje Šarović, da je Dodik, dok je predsjednik Srbije pričao o ekonomiji, i ovu govornicu iskoristio, da neosnovano blati SDS, čime je ponovo pokazao koliko je ustvari zaokupljen strahom od gubitka vlasti i da je on ustvari glavna briga samom sebi, navodi Šarović.

(Mondo)