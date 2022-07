Komisija odbila tačku: Odbornici ipak neće raspravljati u neradnoj nedjelji u Banjaluci

Tačka koja se odnosi na uvođenje neradne nedjelje koja je dugo najavljivana u Banjaluci, trebalo je da se nađe na sjednici Skupštine, ali je danas "skinuta" sa dnevnog reda na sjednici Komisije za propise.

Tačka je konačno prošla sjednicu kolegijuma početkom prošle nedjelje i "preživjela" do danas, dan pred sjednicu Skupštine grada.

Tačka je bila predložena od strane gradonačelnika Stanivukovića krajem maja kada je upućena u skupštinsku proceduru, nakon čega je na skupštinskom Kolegijumu održanom 15. juna ova tačka povučena sa dnevnog reda, te se tako nije našla sa Skupštini održanoj 29. juna.

Stanivuković je u više navrata istakao da neće odustati od ove ideje.

“Sindikat radnika je za to, svi trgovci su za to, a da je to prijeko potrebno potpuno je jasno jer takvu odluku podržava i preko 60 odsto ključnih trgovačkih centara, marketa i prodavnica koji su za takvo nešto. Podržavaju je i cvjećari, prodavnice i mnogi drugi kojih se tiče odluka. Većinski su to žene i majke koje rade u trgovinama", rekao je on.

U Republici Srpskoj inicijativu za zabranu rada nedjeljom je krajem 2018. godine pokrenuo Sindikat trgovine, turizma i ugostiteljstva RS. Anketa među trgovcima, sindikalcima i radnicima pokazala da 95 odsto ispitanika smatra da nedjeljom trgovine treba da budu zatvorene.

U Sindikatu kažu da je u 50 odsto lokalnih zajednica u RS rad nedjeljom zabranjen ili ograničen. Od većih gradova u RS rad nedjeljom zabranjen je u Bijeljini, a u Federaciji je zabranjen u Mostaru.

Iz Privredne komore RS tvrde da je zahtjev za zabranu rada nedjeljom "populistička priča", koja bi nanijela štetu značajnom dijelu privrede, pogotovo u pograničnim mjestima i u Banjaluci, gdje vikend turizam podrazumijeva i šoping. Procjene PK RS u Banjaluci navodno pokazuju da bi oko 600 radnika ostalo bez posla.

