Višković: Hoće da me hapse isključivo Bošnjaci podržani Britancima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da informacije u medijima o njegovom mogućem hapšenju nisu ništa novo, jer iz FBiH takve priče dolaze svakodnevno u posljednjih mjesec dana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Višković je istakao da u navodnoj ekipi za njegovo hapšenje nema Srba ni Hrvata, nego isključivo Bošnjaci podržani Britancima.

"Ovdje je došla specijalna jedinica od nekoliko desetina britanskih specijalaca, a u ovoj grupi se pominju čak i ljudi iz MUP-a FBiH, iako po Ustavu BiH oni ne mogu prelaziti međuentitetsku granicu", izjavio je Višković novinarima u Banjaluci.

Višković je pozvao zvaničnike iz FBiH da se dozovu pameti i poručio da Srpska ne želi nikakav incident, ali će se braniti.

On je rekao da ovdje nije bitan Radovan Višković nego predsjednik Vlade.

"Ako dođe do takvog scenarija, dolazi do pada Vlade Republike Srpske i, ako on /premijer/ nije prenio pismeno ili usmeno ovlaštenja na nekoga drugoga, ne može se održati nijedna naredna sjednica Vlade. To znači - ugroziće se život, isplata plata, penzija, boračkih i ostalih davanja", rekao je Višković i naglasio da je procjena da bi njegovim hapšenjem bila nanijeta najveća šteta Republici Srpskoj.

Višković je rekao da su za njegovo obezbjeđenje zadužene službe i ljudi koji su plaćeni po zakonu.

"Da li treba ili ne treba moje pojačano obezbjeđenje, to je procjena ljudi koji vode te službe", pojasnio je Višković.

On je rekao da tužilac koji ima njega nešto da pita, treba da dođe u prostorije MUP-a Republike Srpske, ističući da je spreman da se tamo pojavi i da odgovori na sva njegova pitanja.

"Neka prepuste predmet tužilaštvu i sudu Republike Srpske. Spreman sam da se odazovem i pojavim na svaki poziv", rekao je premijer Višković.

Višković je rekao da im neće dozvoliti ponižavanje institucija Republike Srpske, da mediji iz FBiH pišu kako su predsjedniku Vlade stavljene lisice, određen pritvor i kako se neko nad njim iživljava.

Višković je rekao da normalno obavlja svoj posao, te da nakon posjete Savezu sindikata Republike putuje kući.

(Srna)