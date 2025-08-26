logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nešić: Očekujemo da budemo dio nove Vlade RS

Nešić: Očekujemo da budemo dio nove Vlade RS

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je danas, nakon konsultacija sa mandatarom za sastav nove Vlade Republike Srpske, Savom Minićem, da njegova partija očekuje poštivanje koalicionog dogovora.

Nenad Nešić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nešić je naglasio da će DNS i NPS biti zastupljeni u vlasti u skladu s brojem poslanika koje imaju u Narodnoj skupštini.

"DNS i NPS biće pouzdani partneri koji će svjesno i dosljedno provoditi politike. Nema kolebanja, samo odlučnost i energija u borbi za narod i za Republiku Srpsku", rekao je Nešić.

On je dodao da će od kadrova svoje partije zahtijevati odgovornost i da budu uz narod, objašnjavajući politiku koju će provoditi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Nešić Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ