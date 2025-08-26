Nešić: Očekujemo da budemo dio nove Vlade RS

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je danas, nakon konsultacija sa mandatarom za sastav nove Vlade Republike Srpske, Savom Minićem, da njegova partija očekuje poštivanje koalicionog dogovora.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nešić je naglasio da će DNS i NPS biti zastupljeni u vlasti u skladu s brojem poslanika koje imaju u Narodnoj skupštini.

"DNS i NPS biće pouzdani partneri koji će svjesno i dosljedno provoditi politike. Nema kolebanja, samo odlučnost i energija u borbi za narod i za Republiku Srpsku", rekao je Nešić.

On je dodao da će od kadrova svoje partije zahtijevati odgovornost i da budu uz narod, objašnjavajući politiku koju će provoditi.