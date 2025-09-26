logo
Cvijanović o bojkotu Netanjahua u UN-u: Jednostran potez odmetnute Stalne misije BiH pri UN

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Delegacija Stalne misije BiH pri UN napustila salu tokom Netanjahuovog izlaganja.

diplomate napuštaju salu UN-a tokom govora benjmina netanjahua Izvor: YouTube/CNBC

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je napuštanje sale Generalne skupštine UN tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua jednostran potez odmetnute Stalne misije BiH pri UN, na čijem je čelu Zlatko Lagmudžija koji predstavlja samo Bošnjake.

"Ko je ovlastio Stalnu misiju BiH pri UN da njena delegacija napusti salu Generalne skupštine UN tokom govora izraelskog premijera? Ovo je jednostran potez odmetnute misije, na čijem je čelu Lagumdžija koji predstavlja samo Bošnjake, a ne cijelu BiH. Ovaj čin je odraz nepoštovanja i Ustava i zakona sopstvene zemlje, kao i zvaničnika druge države", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Ona je napomenula da Lagumdžija odavno ne predstavlja Republiku Srpsku koja čini 49 odsto teritorije BiH, jer ne postupa po instrukcijama Predsjedništva BiH koje je jedino nadležno za vođenje spoljne politike.

Lagumdžija je za "Avaz" rekao da je logično da je delegacija Stalne misije BiH pri UN napustila salu tokom Netanjahuovog izlaganja.

Podsjećamo, nekoliko stotina diplomata iz cijelog svijeta napustilo je salu u Njujorku, dok su Netanjahuove pristalice pokušavale da skrenu pažnju sa tog čina glasnim aplauzom i ustajanjem kako bi zaklonile prazna mjesta.

Rukovodioci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušali su da uspostave red i mir u sali, međutim to nije bilo moguće.

Pogledajte video:

(MONDO)

Tagovi

Benjamin Netanjahu diplomate bojkot UN

