logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Diplomatski šamar u UN-u: Stotine diplomata napustilo sjednicu tokom obraćanja Netanjahua

Diplomatski šamar u UN-u: Stotine diplomata napustilo sjednicu tokom obraćanja Netanjahua

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Netanjahuova kancelarija saopštila je da je vojsci naložila da razmjesti razglase na kamionima samo sa izraelske strane granice sa Gazom

Diplomate napustile UN tokom govora netanjahua Izvor: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Delegati su napustili Generalnu skupštinu UN kada je Benjamin Netanjahu započeo svoj govor u odbranu izraelskog rata u Gazi.

Nekoliko stotina diplomata iz cijelog svijeta napustilo je salu u Njujorku, dok su Netanjahuove pristalice pokušavale da skrenu pažnju sa tog čina glasnim aplauzom i ustajanjem kako bi zaklonile prazna mjesta.

Rukovodioci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušali su da uspostave red i mir u sali, međutim to nije bilo moguće.

Ovo se dogodilo svega nekoliko trenutaka nakon što su IDF (Izraelske odbrambene snage) potvrdile da je po nalogu Netanjahuove kancelarije premijerov govor u UN prenošen Palestincima u Pojasu Gaze, kao dio "kampanje uticaja".

Netanjahuova kancelarija saopštila je da je vojsci naložila da razmjesti razglase na kamionima samo sa izraelske strane granice sa Gazom, bez ugrožavanja života vojnika, iako je IDF naveo da je takve razglase unio i unutar Pojasa.

I dalje je nejasno da li je IDF prekršio instrukcije premijera unošenjem razglasa u ratom razorenu Gazu ili je saopštenje Netanjahuove kancelarije sadržalo lažne informacije, prenosi Times of Israel.

Vojska je saopštila da je ukupno devet razglasnih sistema postavljeno za potrebe "kampanje uticaja", usmjerene i ka palestinskom civilnom stanovništvu u Pojasu i protiv Hamasa.

(Nova S/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Benjamin Netanjahu Izrael UN diplomate

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ