Diplomatski šamar u UN-u: Stotine diplomata napustilo sjednicu tokom obraćanja Netanjahua

Netanjahuova kancelarija saopštila je da je vojsci naložila da razmjesti razglase na kamionima samo sa izraelske strane granice sa Gazom

Delegati su napustili Generalnu skupštinu UN kada je Benjamin Netanjahu započeo svoj govor u odbranu izraelskog rata u Gazi.

Nekoliko stotina diplomata iz cijelog svijeta napustilo je salu u Njujorku, dok su Netanjahuove pristalice pokušavale da skrenu pažnju sa tog čina glasnim aplauzom i ustajanjem kako bi zaklonile prazna mjesta.

Rukovodioci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušali su da uspostave red i mir u sali, međutim to nije bilo moguće.

Ovo se dogodilo svega nekoliko trenutaka nakon što su IDF (Izraelske odbrambene snage) potvrdile da je po nalogu Netanjahuove kancelarije premijerov govor u UN prenošen Palestincima u Pojasu Gaze, kao dio "kampanje uticaja".

Netanjahuova kancelarija saopštila je da je vojsci naložila da razmjesti razglase na kamionima samo sa izraelske strane granice sa Gazom, bez ugrožavanja života vojnika, iako je IDF naveo da je takve razglase unio i unutar Pojasa.

I dalje je nejasno da li je IDF prekršio instrukcije premijera unošenjem razglasa u ratom razorenu Gazu ili je saopštenje Netanjahuove kancelarije sadržalo lažne informacije, prenosi Times of Israel.

Vojska je saopštila da je ukupno devet razglasnih sistema postavljeno za potrebe "kampanje uticaja", usmjerene i ka palestinskom civilnom stanovništvu u Pojasu i protiv Hamasa.

