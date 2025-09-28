Ministarstvo spoljnih poslova BiH: Nedopustivo miješanje Srbije u unutrašnja pitanja BiH

Iz Ministarstva podsjećaju i da članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije jedini član tog tijela

Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine najoštrije je osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije kojim se komentariše rad Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora Zlatka Lagumdžije, ocijenivši ga otvorenim i nedopustivim miješanjem u unutrašnje poslove suverene države.

U saopštenju se navodi da su izrazi poput "kolektivne institucije BiH" i "zajedničke institucije BiH" pravno neutemeljeni i politički motivisani, te da je Ustavom jasno definisano da se radi o institucijama Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva podsjećaju i da članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije jedini član tog tijela, već da Predsjedništvo čine i predsjedavajući Željko Komšić te član Denis Bećirović. Naglašavaju da svako ignorisanje ove činjenice predstavlja direktno negiranje ustavne strukture zemlje.

Dalje se navodi kako su, prema dostupnim informacijama, Cvijanović i Milorad Dodik izdavali instrukcije diplomatama da djeluju isključivo u interesu političkih stavova koje oni zastupaju, zanemarujući Ustavom propisane nadležnosti i zvanične stavove institucija BiH.

"Postavlja se pitanje zašto Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije reagovalo na takve aktivnosti, dok se sada miješa u rad legitimnih institucija Bosne i Hercegovine", stoji u saopštenju.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je saopštenje u kome izražava zabrinutost zbog nedavnih postupaka i izjava ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije.

"Njegov jednostrani pristup, koji ne odražava stavove kolektivnih institucija Bosne i Hercegovine, narušava duh saradnje i dijaloga u regionu. Podsjećamo na riječi članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, koja je istakla da je riječ o samovolji Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i kršenju ustavnih procedura. Ovaj primer jasno pokazuje potrebu za poštovanjem zajedničkih institucija i ravnoteže utvrđene Dejtonskim sporazumom", navodi se u saopštenju.

