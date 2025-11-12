logo
Rečeno mu da je u evidenciji: Avdi Aviću zabranjen ulazak u Hrvatsku

Rečeno mu da je u evidenciji: Avdi Aviću zabranjen ulazak u Hrvatsku

Autor Dušan Volaš
0

Novinaru i uredniku portala Istraga Avdi Avdiću Granična policija Hrvatske na GP Stara Gradiška zabranila je ulazak u ovu zemlju.

Avdo Avdić Izvor: Facebook

Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje izdalo mu je Rješenje o odbijanju ulaska uz obrazloženje da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.

Kako piše Istraga, ovim potezom vlasti Hrvatske su poslale jasnu poruku da "nisu u stanju podnijeti bilo kakvu kritiku njihove destruktivne politike prema Bosni i Hercegovini, te da je ovo je nova faza u odnosima Zagreba i Sarajeva i kao takvu je treba jasno prepoznati".

U tekstu se dalje navodi da je Avdić nedavno držao predavanje u Zagrebu o Izbornom zakonu i nametanjima visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Hrvatska novinari

