NATO: BiH ostaje u fokusu, lideri treba da napuste retoriku podjela

Zvaničnici NATO-a poručili su danas iz sjedišta Alijanse u Briselu, uoči sastanka ministara spoljnih poslova koji će biti održan 3. decembra, da Bosna i Hercegovina ostaje važna tačka na agendi NATO-a.

Izvor: Gints Ivuskans / Shutterstock.com

Istakli su da se politički lideri u zemlji moraju udaljiti od retorike podjela i usmjeriti na reforme koje su u interesu svih građana.

Na informativnom brifingu o angažmanu NATO-a na Zapadnom Balkanu naglašeno je da je Alijansa BiH posvetila posebnu pažnju posljednjih godina, naročito tokom ove, te da je pojačano političko i praktično prisustvo u zemlji.

Zvaničnici su naveli da NATO pomno prati stanje u BiH, te da je nakon važnih političkih dešavanja i izbora u Republici Srpskoj važno da domaći lideri savladaju prepreke, prevaziđu podjele i povedu zemlju putem reformi.

U obraćanju je pozdravljen napredak BiH na evropskom putu, kao i nedavno produženje mandata EUFOR-ove misije Althea.

Istaknuto je da je NATO već decenijama aktivan na području Zapadnog Balkana, te da predanost stabilnosti regiona ostaje čvrsta i neupitna.

„Stav NATO-a je jasan – naša posvećenost stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana ostaje snažna i nećemo dozvoliti stvaranje bezbjednosnog vakuuma“, poručeno je.

NATO, kako je rečeno, preduzima sve potrebne političke i operativne mjere radi očuvanja mira u regionu. Operacija KFOR-a na Kosovu ocijenjena je ključnom za stabilnost, dok NATO u BiH nastavlja pružati podršku misiji Althea, koju predvodi EU, kroz okvir „Berlin plus“ sporazuma.

Zvaničnici su ukazali da Alijansa ima široku i razvijenu partnersku saradnju s Bosnom i Hercegovinom, koja obuhvata NATO štab u Sarajevu i više programa podrške, kao i intenzivnu saradnju sa međunarodnim partnerima, posebno Evropskom unijom.

„Sve to činimo jer je bezbjednost Zapadnog Balkana od vitalnog značaja za sve nas. Nećemo dozvoliti da mir i stabilnost budu dovedeni u pitanje“, zaključili su, uz poruku da i regionalni lideri moraju dati svoj doprinos, preuzeti odgovornost i voditi svoje zemlje putem reformi.