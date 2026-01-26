Održana prva konstitutivna sjednica nove Vlade RS: Minić i pet novih ministara predstavili prioritete rada

U Vladi RS održana je prva konstitutivna sjednica novog saziva, nakon koje su se javnosti obratili premijer Savo Minić i pet novoimenovanih ministara novog saziva, predstavljajući ključne prioritete i planove rada u narednom periodu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je konstitutivna sjednica uspješno održana, te da će prva redovna sjednica Vlade biti zakazana već u četvrtak.

Kako je naveo, u toku ove sedmice planirani su sastanci sa svim šefovima resora, uz nastavak prakse transparentnog rada i obraćanja javnosti nakon svake sjednice Vlade.

Minić je naglasio da Vlada čeka pismeni otpravak odluke Ustavnog suda BiH, ističući da taj sud nema pravo da odlučuje o ustavnosti Vlade Republike Srpske, te da su sve druge interpretacije i spekulacije neutemeljene.

Osvrćući se na ponovno obraćanje Kluba poslanika Ustavnom sudu BiH radi ocjene ustavnosti Vlade i njegovog mandata, Minić je rekao da se radi o političkim pritiscima.

„Sve vrijeme sam proglašavan nelegalnim premijerom, a sistem funkcioniše. Neću dozvoliti harangu na moje ministre dok sam na čelu Vlade“, poručio je Minić, naglasivši da će Vlada „ići još bliže narodu“ i raditi u njegovom interesu.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, koji u Vladu dolazi kao nestranačka ličnost iz Boračke organizacije, istakao je da će ostati dosljedan svojim stavovima i borbi za prava boraca. Naglasio je da će poseban fokus biti na pitanjima boračko-invalidske zaštite, radnih odnosa i penzijsko-invalidskog osiguranja, te da je mandat započeo obilaskom terena, što će, kako je rekao, biti praksa tokom cijelog njegovog mandata.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Draga Mastilović izjavio je da joj je čast što je kao nestranačka ličnost izabran na ovu funkciju, te da će prioriteti biti razvoj visokog obrazovanja, unapređenje zakonske regulative i jačanje studentskog standarda, kao i završetak započetih projekata u oblasti nauke i obrazovanja.

Ministar privrede Radenko Bunić naveo je da dolazi iz privatnog sektora, iz kojeg donosi znanje i iskustvo koje namjerava da iskoristi u radu ministarstva, ističući da mu je cilj prikupljanje što više relevantnih informacija sa terena.

Ministar trgovine, turizma i ugostiteljstva Nedžad Ned Puhovac rekao je da je riječ o izazovnom resoru, s obzirom na složenost oblasti turizma i ugostiteljstva, te da mu je cilj da u narednom periodu završi sve započete aktivnosti i projekte.

Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović kratko je poručila da će se truditi da svojim radom opravda povjerenje i funkciju koju obavlja.

Nova Vlada Republike Srpske, prema riječima premijera Minića, nastaviće sa transparentnim radom i redovnim informisanjem javnosti o svim važnim odlukama.