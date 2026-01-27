logo
SNSD Bijeljina: Grad ugrožava egzistenciju poljoprivrednika

SNSD Bijeljina: Grad ugrožava egzistenciju poljoprivrednika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Grad Bijeljina ugrožava poljoprivredne proizvođače jer im duguje više od četiri miliona KM, saopštila je Komisija za poljoprivredu i selo bijeljinskog odbora SNSD koja je pozvala da se hitno izmire dugovanje.

Problemi poljoprivrednika u Bijeljini Izvor: MONDO

Kako je istaknuto, to predstavlja neprihvatljiv i direktan udar na domaću poljoprivredu i egzistenciju hiljada poljoprivrednih gazdinstava.

Napomenuli su da je agrarni budžet grada Bijeljina za 2024. godinu iznosio 2,4 miliona KM, ali je do danas isplaćeno manje od polovine planiranih sredstava te da dugovanja po ovom osnovu iznose 1.274.800 KM, a poljoprivrednici i dalje čekaju zakonom zagarantovane podsticaje.

"Kada je riječ o 2025. godini, agrarni budžet iznosi 2,8 miliona KM, ali do sada nije isplaćena nijedna marka. Istovremeno, ukupan budžet grada Bijeljina iznosi 92.616.418 KM, što jasno pokazuje da poljoprivreda nije među prioritetima aktuelne Gradske uprave", navedeno je u saopštenju.

Komisija je podsjetila da problemi sa smanjenjem otkupnih količina mlijeka nisu posljedica odluka Vlade Republike Srpske ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već poremećaja na tržištu EU.

Dodali su da Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano podržavaju proizvođače kroz redovnu mjesečnu isplatu premija i ulaganja u kapitalne investicije, dok grad Bijeljina istovremeno zanemaruje svoje obaveze.

Gradska uprava Bijeljina je pozvana da hitno izmiri sva dugovanja prema poljoprivrednim proizvođačima i obezbijedi redovnu isplatu podsticaja u narednom periodu.

U suprotnom, istakli su, biće jasno da aktuelna gradska vlast svjesno ugrožava opstanak domaće poljoprivrede i egzistenciju ljudi koji žive od rada na selu. 

(Srna)

