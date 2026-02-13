Danas sjednica Odbora za ustavnja pitanja

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će na sjednici u Banjaluci utvrditi odgovor na navode iz zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sjednica će biti održana u 10.00 časova u prostorijama parlamenta, najavljeno je iz Narodne skupštine.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. decembra prošle godine Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima kojim je predviđeno da pravo građenja bez naknade na prvoj nepokretnosti, osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, mogu da ostvare i porodice sa četvoro i više djece.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na sjednici 6. februara odlučilo je da je prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Vijeće je konstatovalo i to da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o ovom zahtjevu, te da će meritornu odluku donijeti u Ustavom određenom roku u narednih mjesec dana, saopšteno je tada iz Ustavnog suda Republike Srpske.