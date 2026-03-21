Niko neće 50.000 KM od Parlamenta BiH: Propao tender za nabavku protokolarnih poklona

Niko neće 50.000 KM od Parlamenta BiH: Propao tender za nabavku protokolarnih poklona

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Iako se na tendere državnih institucija obično prijavljuje veliki broj ponuđača, najnoviji postupak javne nabavke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završio je neočekivanim fijaskom.

Nabavka protokolarnih poklona vrijedna 50.000 konvertibilnih maraka zvanično je obustavljena jer se na nju, do isteka roka 4. marta 2026. godine, nije prijavila nijedna jedina firma niti zanatska radnja.

Odluku o poništenju donio je Kolegijum Sekretarijata, konstatujući da u predviđenom periodu nije zaprimljena nijedna ponuda..

Tenderom su bili precizirani vrlo visoki standardi izrade, a traženi su artikli od plemenitih metala poput srebra i pozlate, kao i predmeti od mesinga, bakra i bronze, koji su morali biti upakovani u reprezentativne drvene kutije. Pored suvenira, planirana je i nabavka brendiranih marama i kravata namijenjenih stranim delegacijama i visokim zvaničnicima.

Poseban akcenat u tenderskoj dokumentaciji bio je stavljen na "visok umjetnički nivo izrade", što sugeriše da su institucije tražile vrhunski kvalitet primjeren protokolu za VIP goste. Iako je u proteklim godinama ovaj posao uspješno realizovan kroz saradnju sa jednom zanatskom radnjom iz Sarajeva, pod identičnim finansijskim uslovima, ovog puta je interes tržišta u potpunosti izostao.

