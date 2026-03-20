SNSD podnio krivičnu prijavu protiv novinara nakon uvredljivih komentara u Parlamentu

Poslanici SNSD-a Sanja Vulić i Milorad Kojić u otvorenom pismu ambasadama BiH traže jasno izjašnjenje o incidentu 16. marta, kada su novinari iz FBiH iskazali neprijateljski odnos prema njima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić i Milorad Kojić, podnijeli su Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv novinara Televizije „Hayat“ Emerina Ahmetaševića, nakon incidenta 16. marta u Parlamentarnoj skupštini, kada su novinari iz Federacije BiH srpske predstavnike označili kao „četnike“.

U otvorenom pismu ambasadama u BiH, Vulić i Kojić navode da „javno obraćanje novinara, u kojem su izabrani predstavnici označeni kao 'četnici pravi', ne predstavlja puko vrijednosno ili istorijsko određenje, već grubu i iskrivljenu kvalifikaciju usmjerenu ka diskreditaciji i isključivanju“.

Poslanici ističu da ovakva formulacija „jasno implicira stav da kao predstavnici srpskog naroda nismo poželjni niti ravnopravni u institucijama, čime se iskazuje otvoreno neprijateljski odnos i netrpeljivost“.

„Upravo u tome leži njena težina i opasnost jer stvara atmosferu neizvjesnosti u kojoj je nemoguće predvidjeti u kom pravcu mogu krenuti dalje reakcije. Posebno zabrinjava što ovaj incident ne djeluje kao izolovan slučaj, već kao odraz šireg ambijenta u kojem se ovakva retorika toleriše“, navodi se u pismu.

Dodaju da plenarne sjednice PS BiH sve više „poprimaju karakter događaja visokog rizika“ i da poslanici „sve češće dolazimo u institucije pod osjećajem straha i nesigurnosti, uz utisak da nismo ravnopravni i da nam se u praksi uskraćuju osnovna demokratska i parlamentarna prava“.

Incident se desio tokom rasprave o izmjenama Zakona o akcizama, kada je Ahmetašević, komentarišući napad na motociklistu iz Srbije u Sarajevu, u holu Parlamenta dodao: „neka je“.

Tužilaštvu je u prijavi naglašeno da je Ahmetašević svojim postupkom izazvao „nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost“.