Uoči sjednice SB UN o BiH: Traži se Šmitov nasljednik, kakva će biti uloga OHR-a?

Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN o BiH biće održana utorak (12. maja) u NJujorku, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a.

Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju dejtonski kompromis.

Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti UN i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje, u skladu sa Ustavom BiH.

OHR je objavio da je Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg RS ne priznaje, donio ličnu odluku da napušta BiH.

Šmit je o svojoj odluci obavijestio Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira od kojeg je, kako se navodi, zatražio da započnu rad na pronalaženju njegovog nasljednika.

Iz OHR-a navode da će Šmit ostati u BiH "dok traje potraga za njegovim nasljednikom".

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija na sjednici tražiti da sve Šmitove odluke budu proglašene pravno nevažećim.

Sjednica Savjeta bezbjednosti zakazana je za 10.00 časova po istočnoameričkom vremenu, odnosno 16.00 časova po istočnoevropskom.