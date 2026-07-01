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Kaja Kalas ponovo u Sarajevu: Sastanak sa članovima Predsjedništva BiH i posjeta bazi EUFOR-a

Kaja Kalas ponovo u Sarajevu: Sastanak sa članovima Predsjedništva BiH i posjeta bazi EUFOR-a

Autor Haris Krhalić
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Visoka predstavnica EU Kaja Kalas od danas boravi u posjeti BiH. Sastaće se sa članovima Predsjedništva i posjetiti bazu EUFOR-a u Butmiru.

Kaja Kalas u Sarajevu: Sastanak u Predsjedništvu BiH i posjeta Butmiru Izvor: FRANCOIS LENOIR/European Union

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas od danas boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom boravka u Sarajevu, Kalas će održati važne političke razgovore sa domaćim liderima, ali i obići međunarodne vojne snage koje brinu o bezbjednosti zemlje.

Članovi Predsjedništva BiH razgovaraće sa Kalas o trenutnoj političkoj situaciji i evropskom putu zemlje, a zvanični sastanak zakazan je za 11.15 časova.

Nakon diplomatskih susreta u Sarajevu, visoka predstavnica Evropske unije će posjetiti i vojnu bazu Butmir, gdje će obići osoblje i rukovodstvo misije EUFOR-a.

Ovo je već treća posjeta Kalas Bosni i Hercegovini u relativno kratkom vremenskom periodu. Prethodno je u Sarajevu boravila 3. novembra prošle godine, kada se takođe sastala sa članovima Predsjedništva, a posjetila je našu zemlju i u aprilu 2025. godine.

Sa njenih ranijih diplomatskih istupa ostala je upamćena jasna poruka koja je i danas jednako aktuelna:

"Bosna i Hercegovina može čvrsto računati na snažnu podršku Evropske unije, ali domaći politički akteri moraju pokazati stvarnu političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese."

Šta Brisel očekuje od Bosne i Hercegovine?

Današnja posjeta visoke predstavnice dolazi u trenutku kada evropski zvaničnici u više navrata glasno pozivaju vlasti u Bosni i Hercegovini da hitno ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu.

Iako je Evropsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, pregovarački proces je u zastoju. Za usvajanje zvaničnog pregovaračkog okvira i efektivan početak pregovora po poglavljima, od domaćih vlasti se ultimativno zahtijeva ispunjavanje preostalih reformskih koraka, sa fokusom na dva ključna zadatka:

  • Hitno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa,
  • Konačno imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.

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EU Kaja Kalas

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