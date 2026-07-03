Lendo tvrdi: "OHR privodi kraju zakon o državnoj imovini kojim će svi biti zadovoljni"

Potpredsjednik FBiH Refik Lendo izjavio je da OHR završava nacrt zakona o državnoj imovini koji će ponuditi Savjetu ministara BiH kako bi se odblokirali projekti.

Izvor: Facebook/Refik Lendo

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo izjavio je da bi pitanje državne imovine uskoro moglo biti riješeno. Gostujući u emisiji „Plenum“ Federalne televizije, Lendo je otkrio da Kancelarija visokog predstavnika (OHR) priprema zakonsko rješenje koje planira da ponudi Savjetu ministara BiH kako bi se konačno otkočile blokade koje već godinama opterećuju ekonomski i infrastrukturni razvoj zemlje.

Zakon u fazi dorade

Govoreći o problemu državne imovine, koja je i dalje pod strogom zabranom raspolaganja, Lendo je naglasio da su zbog trenutne pravne pat-pozicije najgore prošle lokalne zajednice, kantoni, ali i sama država. Prema njegovim riječima, privredne investicije i veliki kapitalni projekti su potpuno zaustavljeni jer svaka potencijalna gradnja puteva, pruga ili industrijskih objekata neizbježno zalazi u teritoriju koja se vodi kao državna imovina.

"Imam informaciju da je taj zakon već u nekoj fazi dorade i završetka i da će se iznaći rješenje kojim će svi biti zadovoljni kada je u pitanju državna imovina. Očekuje se da visoki predstavnik to ponudi Vijeću ministara kako bi se otkočila blokada razvoja države, entiteta, kantona i lokalnih zajednica. Mi to sami ne možemo riješiti", pojasnio je Lendo.

OHR ne može biti samo posmatrač na evropskom putu

Osvrćući se na unutrašnje političke prilike i rasprave koje se u javnosti vode o izboru novog visokog predstavnika, potpredsjednik FBiH je ocijenio da domaće institucije još uvijek nisu dovoljno jake niti demokratski sazrele da u potpunosti preuzmu odgovornost za samostalno vođenje ključnih procesa. Zbog toga, kako navodi, međunarodna zajednica i dalje zadržava presudan uticaj na donošenje odluka u Bosni i Hercegovini.

Lendo je dodao da prisustvo OHR-a u administrativnom smislu otežava brži napredak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali da u trenutnim okolnostima visoki predstavnik ne smije biti samo pasivni posmatrač. On smatra da međunarodna zajednica ima obavezu da aktivno pomogne domaćim liderima u usvajanju reformskih zakona koji su neophodni za evropske integracije, a koji već duže vrijeme stoje u blokadi zbog nedostatka unutrašnjeg političkog dogovora.