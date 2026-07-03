Počela deseta sjednica Skupštine grada: Na dnevnom redu budžet, zaduženja, takse za kladionice kao i regulacioni planovi

U Banjaluci je počela deseta redovna sjednica Skupštine grada. Odbornici raspravljaju o rebalansu budžeta, taksama za kladionice i dva zaduženja.

Izvor: Grad Banjaluka

Počela je deseta redovna sjednica Skupštine grada Banje Luke, a u toku je aktuelni čas. Na predloženom dnevnom redu nalaze se 24 tačke koje su dostavljene kroz redovnu proceduru, dok su predložene i dodatne tačaka o kojima će biti odlučeno na samoj sjednici.

Kako je i ranije rečeno – na ovoj sjednici nalaze se odluke među kojima one koje se odnose na reklamiranje i komunalne takse za kladionice i kockarnice, kako bi se na taj način udaljile od škola.

Na dnevnom redu je i nacrt rebalansa budžeta Grada Banjaluka za 2026. godinu kao i kreditno zaduženje Grada kod Evropske banke za obnovu i razvoj, namijenjeno za rekonstrukciju toplovodne mreže. Pred odbornicima je i kreditno zaduženje za kapitalne investicije, a ta sredstva bi trebala biti iskorištena za rekonstrukciju parka “Petar Kočić”.

Odbornici bi danas trebalo da raspravljaju i o više regulacionih planova kao što su planovi za prostor između Bulevara srpske vojske, Pilanske ulice, željezničke pruge “Sunja, Doboj” i novoplanirane saobraćajnice, zatim izmjene dijela centralnog područja grada, regulacioni plan “Park”, kao i planovi za Starčevicu, Lazarevo.