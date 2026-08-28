Sud poništio odluke UNSA: Sebiji Izetbegović vraćena akademska zvanja

Opštinski sud u Sarajevu utvrdio je da su nezakonite odluke UNSA i bivšeg rektora Rifata Škrijelja kojima su Sebiji Izetbegović oduzeta akademska zvanja.

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Opštinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom utvrdio je da su nezakonite odluke Senata Univerziteta u Sarajevu i bivšeg rektora Rifata Škrijelja kojima su Sebiji Izetbegović oduzeta akademska zvanja.

Sud je istovremeno naložio Univerzitetu u Sarajevu da Izetbegović isplati više od 23.000 KM na ime troškova parničnog postupka.

Kako je navedeno u presudi, iznos mora biti isplaćen u roku od 30 dana, uz mogućnost prinudnog izvršenja ukoliko obaveza ne bude ispunjena, piše Istraga.ba

Ipak, odluka Opšinskog suda u Sarajevu još nije pravosnažna. Na prvostepenu presudu obje strane u postupku imaju pravo da ulože žalbu, nakon čega će o predmetu odlučivati drugostepeni sud.

Sebiji Izetbegović akademska zvanja oduzeta su nakon odluka Univerziteta u Sarajevu, a slučaj je prethodnih godina izazvao veliku pažnju javnosti i brojne političke reakcije.

Novom prvostepenom presudom Sud je, prema dostavljenim informacijama, ocijenio da su odluke kojima su joj zvanja oduzeta bile nezakonite.