logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud poništio odluke UNSA: Sebiji Izetbegović vraćena akademska zvanja

Sud poništio odluke UNSA: Sebiji Izetbegović vraćena akademska zvanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Opštinski sud u Sarajevu utvrdio je da su nezakonite odluke UNSA i bivšeg rektora Rifata Škrijelja kojima su Sebiji Izetbegović oduzeta akademska zvanja.

Sebija Izetbegović dobila spor protiv UNSA Izvor: Youtube/screenshot/Hayat Media BiH

Opštinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom utvrdio je da su nezakonite odluke Senata Univerziteta u Sarajevu i bivšeg rektora Rifata Škrijelja kojima su Sebiji Izetbegović oduzeta akademska zvanja.

Sud je istovremeno naložio Univerzitetu u Sarajevu da Izetbegović isplati više od 23.000 KM na ime troškova parničnog postupka.

Kako je navedeno u presudi, iznos mora biti isplaćen u roku od 30 dana, uz mogućnost prinudnog izvršenja ukoliko obaveza ne bude ispunjena, piše Istraga.ba

Ipak, odluka Opšinskog suda u Sarajevu još nije pravosnažna. Na prvostepenu presudu obje strane u postupku imaju pravo da ulože žalbu, nakon čega će o predmetu odlučivati drugostepeni sud.

Sebiji Izetbegović akademska zvanja oduzeta su nakon odluka Univerziteta u Sarajevu, a slučaj je prethodnih godina izazvao veliku pažnju javnosti i brojne političke reakcije.

Novom prvostepenom presudom Sud je, prema dostavljenim informacijama, ocijenio da su odluke kojima su joj zvanja oduzeta bile nezakonite.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sebija Izetbegović UNSA suđenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ