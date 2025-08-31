logo
Skinuti snimci sa kamera, više osoba privedeno: Crnogorska policija na tragu ubici Mesara, izrešetan ispred kuće

Autor mondo.ba
0

Crnogorska policija ispitala je više osoba u sklopu istrage ubistva Radovana Krivokapića poznatijeg kao Mesar.

Istraga o ubistvu Radovana Krivokapića Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević /Kurir/Privatna arhiva

Crnogorska policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Radovana Krivokapića Mesara, navodnog pripadnika "kavačkog klana", nezvanično saznaju "Vijesti". On je, da podsjetimo, ubijen ispred porodične kuće u naselju Zlatne njive u Kotoru u petak 29. avgusta.

On je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Više osoba je dosad privedeno i saslušano prema nezvaničnim informacijama crnogorskog portala, a provjereni su i alibiji tih osoba.

Uzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera sa mjesta zločina. Češlja se cijeli teren oko mesta zločina i navodno je utvrđeno odakle su ispaljeni hici.

"Večeras, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R.K (44) iz Kotora, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvetljavanja ovog krivičnog djela", navela je Uprava policije u saopštenju ubrzo nakon ubistva Krivokapića.

(MONDO)

Crna Gora

