Skinuti snimci sa kamera, više osoba privedeno: Crnogorska policija na tragu ubici Mesara, izrešetan ispred kuće

Crnogorska policija ispitala je više osoba u sklopu istrage ubistva Radovana Krivokapića poznatijeg kao Mesar.

Crnogorska policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Radovana Krivokapića Mesara, navodnog pripadnika "kavačkog klana", nezvanično saznaju "Vijesti". On je, da podsjetimo, ubijen ispred porodične kuće u naselju Zlatne njive u Kotoru u petak 29. avgusta.

On je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Više osoba je dosad privedeno i saslušano prema nezvaničnim informacijama crnogorskog portala, a provjereni su i alibiji tih osoba.

Uzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera sa mjesta zločina. Češlja se cijeli teren oko mesta zločina i navodno je utvrđeno odakle su ispaljeni hici.

"Večeras, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R.K (44) iz Kotora, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvetljavanja ovog krivičnog djela", navela je Uprava policije u saopštenju ubrzo nakon ubistva Krivokapića.

