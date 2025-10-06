Među stradalim planinarima i dvojica braće: Lavina odnijela tri života u Sloveniji

Dva brata su među trojicom planinarima iz Hrvatske koji su stradali u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji.

Izvor: Gorska reševalna služba Radovljica

Stradala su braća od 26 i 31 godinu iz Kaštela, javili su hrvatski mediji.

Slovenačka policija saopštila je da bi identifikacija trojice stradalih planinara trebalo da bude završena do kraja ovog dana.

Nesreća se dogodila juče ujutru kada se grupa od sedam hrvatskih planinara vraćala iz Vodnikovog doma ka Pokljuki.

Iz kranjske policije su saopštili da je staza bila prekrivena snijegom, a vremenski uslovi loši i opasni.

Kako su naveli, sedam planinara je pješačilo kratko, jedan za drugim, kada se velika lavina svježeg i rastresitog snijega aktivirala na strmoj padini planine Tošc.

Lavina je odnijela trojicu planinara i zatrpala ih. Tijela stradalih su pronađena.