Vučić: Energetika i infrastruktura ključne teme razgovora sa Orbanom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je detalje sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti gdje boravi u radnoj posjeti.

Vučić i Orban razgovarali u Budimpešti Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti.

Vučić je naveo da je sa Orbanom razgovarao o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbjeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije.

"Naši odnosi sa Mađarskom i velikim prijateljem Viktorom Orbanom su izvanredni, ali želimo da ih još više osnažimo kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima. Čestitao sam premijeru Orbanu što će Mađarska biti domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka dvojice svetskih lidera u novijoj istoriji. Energetska bezbjednost Srbije ostaje jedan od naših prioriteta. Razgovarali smo o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije. Stabilnost, razvoj i sigurnost su temelji našeg rada i način na koji gradimo snažniju državu i sigurniju budućnost za naše građane", napisao je Vučić na svom nalogu na Instagramu.

Savjet Evropske unije je usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje. Mjera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine.

(MONDO)

