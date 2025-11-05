Vučić razgovarao sa Zelenskim: Glavna tema evropska perspektiva i agenda, evo šta je dogovoreno

Saglasili smo se da postoji prostor za međusobnu podršku na kojoj ćemo nastaviti zajednički da radimo, naveo je Vučić komentarišući razgovor sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je telefonom razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
"Otvoren i sadržajan razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o odnosima Srbije i Ukrajine, evropskoj perspektivi naših zemalja i međunarodnoj agendi za naredni period. Saglasili smo se da postoji prostor za međusobnu podršku na kojoj ćemo nastaviti zajednički da radimo. Dogovorili smo se da održavamo otvorene kanale komunikacije i u narednom periodu", napisao je Vučić na svom nalogu na društvenim mrežama.
(MONDO)