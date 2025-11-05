Miša Bačulov pušten, pa ponovo uhapšen: Drama ispred Palate pravde

Bačulov je bio uhapšen prošlog petka, ali je već sutradan, žaleći se na zdravstvene tegobe, prebačen u Urgentni centar, a potom na KCS gdje je bio do danas.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pripadnici Uprave kriminalističke policije ponovo su uhapsili Mišu Bačulova prilikom napuštanja zgrade Palate pravde u Savskoj i to zbog navodno novih krivičnih djela.

Kako prenosi izvor iz Palate pravde, on je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali usljed nemogućnosti suda da zbog isteka radnog vremena odlučuje o prijedlogu tužilaštva da odredi pritvor Bačulovu, on je pušten na slobodu.

Međutim, odmah potom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo uhapšen jer je, kako se saznaje, u nedjelju 2. novembra navodno koordinirao nasilje ispred Skupštine Srbije i to iz Kliničkog centra Srbije, gdje je bio hospitalizovan od subote.

Sumnja se da su mu zaposelni na KCS u nedjelju veče u više navrata omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušao rušenje legitimnih vlasti u državi.

On je danas saslušan u tužilaštvu pod sumnjom da je htio da sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsjednika države i aktuelnu vlast, ali je u tome spriječen.

O svemu postoje video zapisi koje su dokumentovale službe bezbjednosti.

Bačulov je bio uhapšen prošlog petka, ali je već sutradan, žaleći se na zdravstvene tegobe, prebačen u Urgentni centar, a potom na KCS gdje je bio do danas.

