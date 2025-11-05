logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miša Bačulov pušten, pa ponovo uhapšen: Drama ispred Palate pravde

Miša Bačulov pušten, pa ponovo uhapšen: Drama ispred Palate pravde

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Bačulov je bio uhapšen prošlog petka, ali je već sutradan, žaleći se na zdravstvene tegobe, prebačen u Urgentni centar, a potom na KCS gdje je bio do danas.

Miša Bačulov pušte pa ponovo uhapšen Izvor: YouTube printcreen

Kako Kurir nezvanično saznaje, pripadnici Uprave kriminalističke policije ponovo su uhapsili Mišu Bačulova prilikom napuštanja zgrade Palate pravde u Savskoj i to zbog navodno novih krivičnih djela.

Kako prenosi izvor iz Palate pravde, on je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali usljed nemogućnosti suda da zbog isteka radnog vremena odlučuje o prijedlogu tužilaštva da odredi pritvor Bačulovu, on je pušten na slobodu.

Međutim, odmah potom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo uhapšen jer je, kako se saznaje, u nedjelju 2. novembra navodno koordinirao nasilje ispred Skupštine Srbije i to iz Kliničkog centra Srbije, gdje je bio hospitalizovan od subote.

Sumnja se da su mu zaposelni na KCS u nedjelju veče u više navrata omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušao rušenje legitimnih vlasti u državi.

On je danas saslušan u tužilaštvu pod sumnjom da je htio da sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsjednika države i aktuelnu vlast, ali je u tome spriječen.

O svemu postoje video zapisi koje su dokumentovale službe bezbjednosti.

Bačulov je bio uhapšen prošlog petka, ali je već sutradan, žaleći se na zdravstvene tegobe, prebačen u Urgentni centar, a potom na KCS gdje je bio do danas.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ