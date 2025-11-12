logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crna Gora šalje vojnike u NATO misiju pomoći Ukrajini: Skupština odlučila velikom većinom glasova

Crna Gora šalje vojnike u NATO misiju pomoći Ukrajini: Skupština odlučila velikom većinom glasova

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Crna Gora će poslati vojnike u NATO misiju pomoći Ukrajini. Skupština je odluku usvojila većinom glasova, a u misiji će učestvovati do dva pripadnika Vojske Crne Gore.

Crna Gora šalje svoje trupe u Ukrajinu Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia/MONDO/Nikoleta Vukčević

Skupština Crne Gore usvojila je u srijedu odluku o slanju crnogorskih vojnika u NATO misiju pomoći Ukrajini, javlja Anadolija

Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) biće upućeni u sastav NATO aktivnosti pružanja bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU).

Za odluku je glasalo 44 poslanika, pet je bilo protiv, a dva uzdržana.

Ministar odbrane Dragan Krapović je u ponedjeljak, na sednici Skupštine, objasnio da će NSATU imati komandu za planiranje, organizaciju i koordinaciju pružanja bezbjednosne pomoći, sa oko 700 pripadnika iz članica NATO-a i određenih partnerskih država, i biće locirana u Visbadenu u Njemačkoj.

On je naveo da je optimalno angažovanje do dva pripadnika VCG u toj misiji.

Krapović je ocijenio da će angažovanje pripadnika VCG u NSATU doprineti jačanju kredibiliteta i međunarodnog ugleda Crne Gore, unapređenju interoperabilnosti vojske sa savezničkim snagama i jačanju individualnih sposobnosti.

NATO komanda, uspostavljena krajem 2024. godine, koordinira nabavku, transfer i popravku vojne opreme koja je ključna za operacije Ukrajine, kao i obuku u savezničkim zemljama.

 (Anadolu/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ