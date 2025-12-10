Zapaljen automobil tužiteljke iz Subotice: Pohapšeni maloljetnici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici identifikovali su i uhapsili četiri osobe koje se sumnjiče da su tokom noći zapalile automobil tužiteljke iz ovog grada.

Izvor: MONDO/Sandra Krstanovic

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapšeni su S. B. (2005) i D. K. (2005) zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanja opšte opasnosti. Za njih je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu.

Dvojica maloljetnika biće saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Subotici uz izvještaj o hapšenju.