logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zapaljen automobil tužiteljke iz Subotice: Pohapšeni maloljetnici

Zapaljen automobil tužiteljke iz Subotice: Pohapšeni maloljetnici

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici identifikovali su i uhapsili četiri osobe koje se sumnjiče da su tokom noći zapalile automobil tužiteljke iz ovog grada.

Zapaljen automobil tužiteljke iz Subotice Izvor: MONDO/Sandra Krstanovic

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapšeni su S. B. (2005) i D. K. (2005) zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanja opšte opasnosti. Za njih je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu.

Dvojica maloljetnika biće saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Subotici uz izvještaj o hapšenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

subotica Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ