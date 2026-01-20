Požar u valjevskoj fabrici “Krušik”: Povrijeđena jedna osoba

U pogonu "Krušika" u Valjevu došlo je do samozapaljenja smješe, jedan radnik zadobio lakše opekotine i prevezen u Urgentni centar.
U "Krušiku" u Valjevu danas je u prepodnevnim satima, u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata, došlo do samozapaljenja smješe, a jedan radnik zadobio je lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu, prenose beogradski mediji.
U saopštenju te kompanije navedeno je da je radnik u svesnom stanju odmah službenim vozilom "Krušika" prevezen u Urgentni centar Valjevo.
Nakon pregleda u Urgentnom centru, on je pušten na kućno liječenje.
(Telegraf/MONDO)