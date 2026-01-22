Tragedija u Nišu: Komandant Žandarmerije preminuo nakon posjete kolegi u bolnici

Bojan Dikić (45), komandant niškog odreda Žandarmerije, premimuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji se tamo nalazio na liječenju.

"Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala, ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživeo je infarkt, medicinska ekipa je pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira čak 45 minuta, ali nisu uspeli da mu spasu život", kazali su izvori "Niških vesti" upoznati sa ovim događajem.

Bojan Dikić na mjesto komandanta niškog odreda Žandarmerije postavljen je prije samo desetak dana.

Bratislav Dikić, nekadašnji komandant srpske Žandarmerije napisao je na svom Fejsbuk profilu da je sa dubokom tugom primio sam vijest o smrti časnog, sposobnog i poštenog oficira, čovjeka kome je imao čast da bude kolega i komandant.

"Pukovnik Bojan Dikić, završio je srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju i svoj je život posvetio policiji, službi, zaštiti građana i državi Srbiji. Savesno i odgovorno je služio državi na vrlo odgovornim i oficirskim dužnostima a od pre nekoliko dana i na dužnosti komandanta Odreda Žandarmerije u Aleksincu. Bojan Dikić je bio profesionalac u punom značenju te reči, vođa koji je znao da komanduje, ali i čovek koji je znao da razume, zaštiti i stane uz svoje ljude. Pre svega, bio je dobar čovek, čistog obraza i jakog karaktera, kakav se retko sreće", napisao je Dikić.

Od tragično preminulog Bojana Dikića na društvenim mrežama potresnim porukama opraštaju se i njegove kolege. "Večna ti slava Boki, putuj sa anđelima, sve si nas mnogo rastužio brate!", "Slava mu! Boki je bio legenda!" "Čast je bila, poznavati te", neke su od poruka koje su ispod njegove slike ostavili prijatelji i službenici MUP-a.