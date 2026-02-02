Gradonačelnik Niša sprečio pljačku u dragstoru: Napadaču oteo pištolj iz ruke (Video)

Gradonačelnik Dragoslav Pavlović spriječio je sinoć razbojništvo u dragstoru u Ulici Uroša Predića. Naoružan pištoljem i mačetom, napadač je pokušao da iznudi novac, ali je Pavlović hrabro reagovao.

Izvor: Instagram/portalnistv.rs/Printscreen

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović sprečio je krađu u jednom dragstoru u Ulici Uroša Predića u Nišu. Sinoć se dogodio pokušaj razbojništva, kada je jedan napadač, uz prijetnje pištoljem i mačetom, pokušao da iznudi novac.

Prema svjedočenju očevidaca, napadač je ušao u objekat i tražio novac uz prijetnje "daj pare" i "upucaću te", držeći pištolj u ruci. U trenutku incidenta reagovao je Dragoslav Pavlović, koji je uspio da napadaču iz ruke oduzme pištolj i baci ga dalje, čime je spriječena eskalacija nasilja.

Kako se navodi, napadač je kod sebe imao i mačetu, koju je pokušao da upotrijebi dok je gurao kasu, računar i inventar objekta. Nakon što je razoružan, napadač je izbačen iz dragstora, a o događaju je odmah obaviještena policija.

Iz Policijske uprave Niš potvrđeno je da je zbog pokušaja razbojništva uhapšeno lice Lj. M., koje je privedeno u rekordno kratkom roku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta je u toku.

(NišTV/Mondo)