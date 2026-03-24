Pokazivali tzv. "Veliku Albaniju" i vrijeđali Srbiju na auto-putu Miloš Veliki: UKP hitno uhapsio 4 Albanca

Pokazivali tzv. "Veliku Albaniju" i vrijeđali Srbiju na auto-putu Miloš Veliki: UKP hitno uhapsio 4 Albanca

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Uhapšena četiri Albanca zbog vrijeđanja Srbije na godišnjicu NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine.

Uhapšena četiri Albanca zbog vrijeđanja Srbije Izvor: MUP Srbije

Uprava kriminalističke policije (UKP) uhapsila je danas četiri muškarca, državljana Albanije, zbog sumnje da su prikazivali simbole takozvane "Velike Albanije" na auto-putu Miloš Veliki na Dan sjećanja za stradale u NATO bombardovanju 1999. godine. Sumnja se da su objavili provokativan snimak na društvenoj mreži "Fejsbuk" u kom su vrijeđali Republiku Srbiju.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Sumnja se da je A. S. danas, na dan obilježavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu 'audi' u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, i na neprimjeren način pokazivali su simbole 'Velike Albanije', kao i verbalno, u negativnom kontekstu pominjali Republiku Srbiju, uz neprimjerene riječi. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Posebno odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala", navodi se u saopštenju.

Pogledajte snimak hapšenja četvorice državljana Albanije

Pogledajte

00:36
Uhapšeni Albanci koji su provocirali na Dan sećanja
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

