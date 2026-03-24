Pokazivali tzv. "Veliku Albaniju" i vrijeđali Srbiju na auto-putu Miloš Veliki: UKP hitno uhapsio 4 Albanca

Uhapšena četiri Albanca zbog vrijeđanja Srbije na godišnjicu NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine.
Uprava kriminalističke policije (UKP) uhapsila je danas četiri muškarca, državljana Albanije, zbog sumnje da su prikazivali simbole takozvane "Velike Albanije" na auto-putu Miloš Veliki na Dan sjećanja za stradale u NATO bombardovanju 1999. godine. Sumnja se da su objavili provokativan snimak na društvenoj mreži "Fejsbuk" u kom su vrijeđali Republiku Srbiju.
"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Sumnja se da je A. S. danas, na dan obilježavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu 'audi' u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, i na neprimjeren način pokazivali su simbole 'Velike Albanije', kao i verbalno, u negativnom kontekstu pominjali Republiku Srbiju, uz neprimjerene riječi. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Posebno odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala", navodi se u saopštenju.Izvor: MUP Srbije