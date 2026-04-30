U Hrvatskoj na snazi narandžasti alarm, u dijelovima zemlje pao snijeg

Izdat je narandžasti alarm zbog jakog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku, gdje je ponegdje napadao sneg od nekoliko centimetara i zabilježen je nagli pad temperatura ispod nule. Meteorolozi upozoravaju na otežane uslove u saobraćaju i nastavak nestabilnog vremena.

Izvor: Facebook /Crometeo/Jakov Šundov/Printscreen

Nakon kišnog i oblačnog perioda, vrijeme se danas razvedrilo u većem dijelu Hrvatske, ali je na Zavijanu jutro osvanulo u zimskom ambijentu. Tamo je tokom noći pao snijeg, a prema snimcima meteoroloških kamera zabilježen je snježni pokrivač od oko dva centimetara, navodi DHMZ.

Zbog jakog vetra na snazi su upozorenja: za područje Rijeke izdat je narandžasti alarm, dok su Knin, Split i Dubrovnik pod žutim upozorenjem. Bura stvara probleme u saobraćaju, pa su uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila na delovima obale, a došlo je i do obustave više pomorskih linija, uključujući Prizna-Žigljen, kao i katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Temperature su niže od uobičajenih za ovo doba godine - u unutrašnjosti između 11 i 16 stepeni, a na Jadranu od 17 do 21 stepen. Za dijelove obale, posebno Riječko područje i Velebitski kanal, na snazi je i narandžasti alarm zbog olujne bure. Udari vjetra lokalno prelaze 75 km/h, dok podno Velebita mogu dostići i orkansku jačinu, što povećava rizik od štete, prekida saobraćaja i mogućih nestanaka struje, prenose hrvatski mediji.

U petak se očekuje pretežno vedro vrijeme, uz prolaznu oblačnost u unutrašnjosti i postepeno slabljenje bure, iako će na Jadranu povremeno i dalje biti jakih udara vetra. Jutarnje temperature biće neuobičajeno niske - od -1 do 4 stepena u kontinentalnim krajevima, uz slab mraz, dok će na obali biti između 8 i 12 stepeni. Dnevne temperature kretaće se od 16 do 22 stepena.

Tokom vikenda očekuje se stabilnije i toplije vrijeme, sa temperaturama koje bi mogle dostići i do 25 stepeni. Topliji period nastaviće se i početkom sljedeće nedjelje, dok se nova promjena vremena očekuje sredinom nedjelje.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, pred građanima je period smjene sunca, hladnih jutara i povremenog jakog vjetra, što može uticati na svakodnevne aktivnosti i saobraćaj.