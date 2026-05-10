Tijelo mladića izvučeno iz Save: Tragedija nakon proslave punoljetstva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Proslava punoljetstva u Umci završila je tragedijom kada se mladić utopio u Savi.

Ilustracija spasioca Izvor: Slaven Petković - Mondo

Proslava osamnaestog rođendana u beogradskom naselju Umka pretvorila se u nezapamćenu tragediju kada se tokom protekle noći u rijeci Saviutopio mladić.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladih okupila se na obali rijeke kako bi proslavila punoljetstvo jednog od prijatelja. Atmosfera radosti prekinuta je u trenutku kada je jedan od prisutnih mladića ušao u vodu i ubrzo nestao ispod površine.

Uspaničeni prijatelji odmah su pokušali da mu pomognu, ali mutna i brza rijeka onemogućila je svaku vrstu samostalne pomoći. Na lice mjesta su u rekordnom roku stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali mladiću, nažalost, nije bilo spasa.

Pripadnici Rečne policije i ronilačke jedinice Žandarmerije angažovani su na lokalizovanju i izvlačenju tijela. Policijski službenici su satima vršili uviđaj na licu mjesta, uzimajući izjave od vidno potresenih svedoka događaja.

"Prizor je bio potresan. Djeca su bila u šoku, neki su plakali i dozivali pomoć. Niko nije mogao da vjeruje da se jedna takva proslava završila na najgori mogući način", navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini.

Iako će precizan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom, nadležni organi još jednom apeluju na građane, a naročito na mlade, da budu ekstremno oprezni u blizini riječnih tokova.

(Telegraf/MONDO)

