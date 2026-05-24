Hrvatska prvo izabrala lokaciju, pa sada dokazuje da je pogodna: Arbutina protiv skladišta otpada na Trgovskoj gori

Načelnik Dvora Nikola Arbutina poručio je da radioaktivni otpad ne treba da bude skladišten na Trgovskoj gori, te kritikovao Hrvatsku zbog izbora lokacije prije stručne procjene.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina izjavio je da bi za ovu lokalnu zajednicu bilo najbolje da ne prima nikakvu naknadu za radioaktivni otpad, te ocijenio da je Hrvatska jedina zemlja koja je prvo donijela političku odluku o lokaciji skladištenja, a tek potom pokušava dokazati da je ona pogodna.

Govoreći o planiranom skladištenju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, Arbutina je rekao da je studija uticaja na životnu sredinu trenutno u proceduri, te da je hrvatsko Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije po službenoj dužnosti imenovalo učesnike koji će činiti komisiju za pregled studije prije njenog objavljivanja.

"Opština Dvor je obavezna da učestvuje. Imenovao sam rukovodioca Upravnog odjeljenja. U međuvremenu, on je dao otkaz i dok se ne imenuje novi ja ću tu ulogu preuzeti kao načelnik", rekao je Arbutina.

Prema njegovim riječima, nakon objavljivanja studije stručna javnost u Hrvatskoj i BiH prvi put će imati priliku da se zvanično izjasni o projektu.

"BiH ima stručnjake, ima Ekspertski tim i Regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost koja ima ulogu da zbrine radioaktivni otpad i s druge strane da ospori lokaciju Čerkezovac", naveo je Arbutina.

On smatra da je teško unaprijed procijeniti šta će studija pokazati, ali da se može pretpostaviti da će hrvatska strana pokušati dokazati da lokacija Čerkezovac ispunjava uslove.

"Ako dokaže da to nije tako, struka iz BiH ima poziciju da pred Evropskom zajednicom za atomsku energiju pokrene postupak, ospori lokaciju Hrvatskoj i obustavi proces", rekao je Arbutina.

Komentarišući tvrdnje da je opština Dvor dobila značajnu finansijsku korist zbog planiranog skladišta, Arbutina kaže da se stanovništvu daju tek "mrvice".

On je naveo da su donacije koje je Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško dodjeljivao poljoprivrednim gazdinstvima i ustanovama iznosile od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra.

"Za taj novac ne može se završiti nikakav značajniji projekat", rekao je Arbutina.

Dodao je da bi izdvojeni iznosi morali biti mnogo veći, s obzirom na to da je, kako kaže, Dvor "taoc države" još od političke odluke donesene 1999. godine.

"Bolje bi bilo da nismo dobili taj novac i da se ne priča o radioaktivnom otpadu na području opštine Dvor. Moj lični stav je da radioaktivni otpad ne treba doći u Dvor već treba da ostane na mjestu gdje i jeste", poručio je Arbutina.

Govoreći o nedavnom sastanku delegacija BiH i Hrvatske u vezi sa Trgovskom gorom, Arbutina je rekao da je to bilo prvo direktno suočavanje predstavnika zaduženih za pitanje radioaktivnog otpada.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, neposredno uz granicu sa BiH.