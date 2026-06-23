Crnogorci planiraju neradni petak jednom mjesečno: Evo kako bi produženi vikend funkcionisao

Nova inicijativa za izmjenu Zakona o radu u Crnoj Gori predviđa uvođenje prava na slobodan petak prije svakog posljednjeg vikenda u mjesecu.

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Klub poslanika Demokratske Crne Gore predao je u skupštinsku proceduru Prijedlog dopune Zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno, sa ciljem daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori.

Poslanik Demokrata, Duško Stjepović, saopštio je da će to zakonsko rješenje značiti da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti i zvanično produženi vikend jednom mjesečno, pišu "Vijesti".

"U Zakonu o radu poslije člana 76 dodaje se novi član 76a koji glasi: 'Produženi vikend jednom mjesečno'. U sedmici koja prethodi posljednjem vikendu u mjesecu, zaposleni ima pravo na neradni petak, odnosno na odmor od 24 sata koji se koristi u petak, a kojem se dodaje odmor iz člana 76 ovog zakona i koristi se neprekidno", rekao je Stjepović na konferenciji za novinare.

Kako je saopštio Stjepović, ovo rješenje predstavlja moderan i odgovoran iskorak u oblasti radnih prava, usmjeren na očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja zaposlenih, jačanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao i stvaranje uslova za veću motivisanost i produktivnost na radnom mjestu.

"Savremena istraživanja potvrđuju da duži periodi odmora doprinose smanjenju stresa i profesionalnog sagorijevanja, povećavaju zadovoljstvo zaposlenih i pozitivno utiču na efikasnost rada. Zato smatramo da je država dužna da nastavi sa unapređenjem standarda radnih prava i prati savremene trendove organizacije rada", poručio je Stjepović.

Klub poslanika Demokrata ističe da predložena mjera može da ima i značajne društvene i ekonomske koristi kroz jačanje porodičnih veza, veće učešće građana u kulturnim, sportskim i društvenim aktivnostima, kao i dodatni podsticaj domaćem turizmu i lokalnoj privredi.

Oni su naveli da je predloženo rješenje normirano na jasan i predvidiv način, što poslodavcima omogućava blagovremeno planiranje radnih procesa i organizaciju poslovnih aktivnosti.

"Produktivnost rada ne mjeri se isključivo brojem provedenih sati na poslu, već kvalitetom rada, fokusiranošću zaposlenih i efikasnošću organizacije rada. Upravo zato vjerujemo da će produženi vikend doprinijeti većoj produktivnosti i boljoj organizaciji radnih procesa", naveo je Stjepović.

On je kazao da su to zakonsko rješenje predali u proceduru, ali da su, kao i svaki put do sada kada je bila riječ o drugim rješenjima koja su proizvod njihove zakonodavne inicijative, spremni da ga zajedno sa koalicionim partnerima iz vlasti unaprijede i naprave moderan iskorak na polju prava radnika.

"Takođe, očekujemo da ovaj prijedlog razmotre i o njemu se izjasne socijalni partneri, Vlada, sindikati i poslodavci, ne samo zato što je to obaveza kad god se mijenja Zakon o radu, već zato što je to normalno jer se na njih odnosi i oni će ga primjenjivati", zaključio je Stjepović.

(Vijesti/MONDO)