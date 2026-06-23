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Grom udario u granični prelaz Evzoni: Nastao potpuni kolaps

Grom udario u granični prelaz Evzoni: Nastao potpuni kolaps

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Na Fejsbuk grupi "Grčka Info" objavljeno je da je na graničnom prelazu Evzoni grom pogodio sistem za napajanje električnom energijom, što je izazvalo potpuni kolaps u radu prelaza.

Grom udario u granični prelaz Evzoni Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Na graničnom prelazu Evzoni, jednom od najprometnijih između Srbije i Grčke, došlo je do ozbiljnog poremećaja u radu nakon udara groma.

Prema dostupnim informacijama, grom je onesposobio sistem za snabdijevanje električnom energijom, što je izazvalo probleme u funkcionisanju prelaza. Agregati koji su uključeni kao alternativni izvor napajanja ne uspijevaju da obezbijede dovoljno električne energije za rad svih uređaja.

Iako je u pojedinim dijelovima prelaza u međuvremenu uspostavljeno stabilnije napajanje, novi problem predstavlja prekid internet veze, zbog čega mnogi sistemi ne mogu normalno da funkcionišu.

Zbog kvara je na Evzoniju nastao potpuni kolaps, a putnicima se savjetuje dodatno strpljenje zbog mogućih višesatnih zadržavanja na granici. Nadležne službe rade na otklanjanju problema.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Grčka granični prelaz

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