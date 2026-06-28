Prve slike nakon curenja amonijaka u Guči: Sirene za uzbunu probudile građane, više ljudi prebačeno u bolnicu

Drama u Guči odigrala se tokom noći nakon curenja amonijaka u jednoj hladnjači, zbog čega je nekoliko osoba zatražilo ljekarsku pomoć. Četvoro je prebačeno u bolnicu u Čačku, a zahvaljujući aktiviranju sigurnosnog ventila izbjegnuta je veća nesreća.

Izvor: RINA.RS

U akcidentu koji se tokom noći dogodio u Guči kada došlo do curenja amonijaka u jednoj hladnjači, a povrijeđeno je nekoliko lica.

- Sedam osoba se javilo u Dom zdravlja u Guči, od toga su četiri osobe prebačene u bolnicu u Čačku radi daljih ispitivanja. Niko nije životno ugrožen, uglavnom su se ljudi uplašili, rekao je za RINU Milija Milenković predsjednik opštine Lučani.

On dodaje da kad su oko sat vremena poslije ponoći došli na lice mjesta, vatrogasne ekipe su već bile tu, kao i ekipe Hitne pomoći.

- Kada smo prišli, vidjeli smo da je sigurnosni ventil izbio. Vjerovatno je došlo do velikog pritiska unutar sistema i taj ventil je bukvalno spriječio veću nezgodu. Ekipe su uspjele da vrate ventil i saniraju kvar, ali su ostale da dežuraju na terenu, rekao je Milenković.

Građani su odmah upozoreni zvučnim signalima kroz Guču, preko vozila, i rečeno im je da ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

(RINA/MONDO)