Prve slike nakon curenja amonijaka u Guči: Sirene za uzbunu probudile građane, više ljudi prebačeno u bolnicu

Drama u Guči odigrala se tokom noći nakon curenja amonijaka u jednoj hladnjači, zbog čega je nekoliko osoba zatražilo ljekarsku pomoć. Četvoro je prebačeno u bolnicu u Čačku, a zahvaljujući aktiviranju sigurnosnog ventila izbjegnuta je veća nesreća.
U akcidentu koji se tokom noći dogodio u Guči kada došlo do curenja amonijaka u jednoj hladnjači, a povrijeđeno je nekoliko lica.
- Sedam osoba se javilo u Dom zdravlja u Guči, od toga su četiri osobe prebačene u bolnicu u Čačku radi daljih ispitivanja. Niko nije životno ugrožen, uglavnom su se ljudi uplašili, rekao je za RINU Milija Milenković predsjednik opštine Lučani.
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On dodaje da kad su oko sat vremena poslije ponoći došli na lice mjesta, vatrogasne ekipe su već bile tu, kao i ekipe Hitne pomoći.
- Kada smo prišli, vidjeli smo da je sigurnosni ventil izbio. Vjerovatno je došlo do velikog pritiska unutar sistema i taj ventil je bukvalno spriječio veću nezgodu. Ekipe su uspjele da vrate ventil i saniraju kvar, ali su ostale da dežuraju na terenu, rekao je Milenković.
Građani su odmah upozoreni zvučnim signalima kroz Guču, preko vozila, i rečeno im je da ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.
(RINA/MONDO)