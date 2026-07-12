Potrošački dugovi građana u Hrvatskoj premašili 3 milijarde evra

Potrošački dugovi u Hrvatskoj iznose više od 3 milijarde evra, dok vlasti uvode nova pravila za zaštitu građana.

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Potrošači u Hrvatskoj sveukupno duguju malo više od tri milijarde evra, stoga se Zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni sekretar u Ministarstvu finansija Stipe Župan.

"Sveukupni iznos duga potrošača prema svim subjektima iznosi tri milijarde i 50 miliona evra, a odnosi se na 197 hiljada građana", rekao je Župan u Hrvatskom saboru tokom rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.

Predloženi zakon objedinjuje postojeći Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, te proširuje područje primjene na kratkoročne kredite i na kreditiranje putem platnih kartica koje omogućava odloženo plaćanje.

"Sve informacije o kreditnom aranžmanu moraju biti unapred jasno definisane i razumljive građanima koji imaju interes da ih koriste. Građani se ne sieju dovoditi u zabludu sa navedenim paketima usluga", naglasio je državni sekretar.

Hrvatska narodna banka (HNB) detaljnije će urediti način sprovođenja procene kreditne sposobnosti potrošača, dok će Finansijska agencija (FINA) nuditi besplatne usluge savjetovanja.

Uvodi se "pravo na zaborav"

"Savetovanje o dugu biće namenjeno potrošačima koji se nalaze u finansijskim poteškoćama. Obuhvatiće pružanje osnovnih informacija, detaljnu analizu finansijske situacije, izradu individualnog plana otplate, pomoć u komunikaciji sa poveriocima, kao i pravnu, tehničku i osnovnu psihološku podršku", naveo je Župan.

Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano "pravo na zaborav", dodao je državni sekretar, a odnosi se na osobe koje su preležale onkološku bolest.

"Društva za osiguranje nakon isteka 10 godina od završetka lečenja više ne smiju da uzimaju u obzir činjenicu da je osoba preležala onkološku bolest prilikom procene rizika i određivanja uslova osiguranja povezanog sa ugovorom o potrošačkom kreditu", pojasnio je.

Zakonski predlog predviđa dva zasebna prelazna perioda do pune primjene. Prvi se odnosi na kreditne proizvode poput platnih kartica i traje do 1. januara 2028. godine, a drugi na povjerioce i kreditne posrednike koji do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom, i on traje do 1. juna 2027. godine.

Kurir.rs/Fenix