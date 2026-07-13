Sjekao drvo pa slučajno usmrtio suprugu: Tragedija na Cetinju, muškarac (78) uhapšen

Policija na Cetinju uhapsila je muškarca (78) zbog sumnje da je iz nehata usmrtio suprugu (75), nakon što je tokom sječe šume stablo palo na nju i nanijelo joj smrtonosne povrede.

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Policijski službenici Odeljenja bezbjednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, uhapsili jedno lice zbog sumnje da je iz nehata lišilo života svoju suprugu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz UP ističu da je danas „oko 9.40 časova lice B. K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavijestilo Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Cetinje da je u mjestu Rokoči, opština Cetinje, koristeći motornu testeru prilikom sječe šume, oborilo stablo dužine oko 21 metar, koje je nakon pada ostvarilo kontakt sa njegovom suprugom, sada pokojnom D. K. (75), u predjelu tijela, nanijevši joj tjelesne povrede usled kojih je preminula na licu mjesta."

"Nakon sprovedenih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B. K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost", poručuju iz UP.

Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tijela stradale D. K.

(Pobjeda/MONDO)