Testament otkrio mogući motiv stravičnog zločina u Velikom Gradištu

Otac graničnog policajca, koji je ubio dvije osobe pa sebe u Velikom Gradištu, testamentom ga je isključio iz nasljedstva, što je, kako se sumnja, uzrok zločina.

Izvor: Mondo/Danijela Stojšin/Facebook/printscreen

Danas se u Velikom Gradištu dogodio nezapamćeni zločin u porodičnoj kući oko 13.30 časova kada je, kako se sumnja, granični policajac B.K. ubio zeta i sestričinu (19) nakon čega je izvršio samoubistvo, a prema nezvaničnim saznanjima "Blica", motiv zločina su neraščišćeni imovinsko-pravni odnosi.

Otac osumnjičenog je u testamentu isključio svog sina iz nasljedstva zbog čega je on upucao i sestru i majku zeta.

Policija je na licu mjesta pronašla ovaj dokument. Tijela ubijenog zeta i sestričine su poslata na obdukciju.

Pogledajte fotografije sa mjesta dvostrukog ubistva i samoubistva u Velikom Gradištu

Da podsjetimo, stravičan zločin dogodio se danas u Velikom Gradištu kada je granični policajac ubio svog zeta i sestričinu (19) nakon čega je pucao i u svoju sestru i majku zeta. Njih dvije se nalaze u teškom stanju u bolnici, ljekari im se bore za život, a on je na kraju krvavog pira izvršio samoubistvo.

Pogledajte snimak sa mjesta dvostrukog ubistva i samoubistva u Velikom Gradištu

Pogledajte 00:08 Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Velikom Gradištu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Mondo.rs)