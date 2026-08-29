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Raste broj žrtava u Velikom Gradištu: Policajac ubio zeta i sestričinu, ranio još dvije osobe

Raste broj žrtava u Velikom Gradištu: Policajac ubio zeta i sestričinu, ranio još dvije osobe

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Granični policajac je u Velikom Gradištu ranio još dvije osobe koje se nalaze u teškom stanju. Ubio je zeta i sestričinu nakon čega je izvršio samoubistvo.

Žrtve pucnjave u Velikom Gradištu Izvor: Facebook/Printscreen/Mondo/Stefan Stojanović

Danas oko 13.30 časova dogodilo se dvostruko ubistvo i samoubistvo u Velikom Gradištu kada je granični policajac B.K. ubio zeta i sestričinu (19) nakon čega je izvršio samoubistvo, a kako saznaje "Telegraf", on je pored njih upucao i svoju sestru i majku zeta. Oboje su u teškom stanju i ljekari im se bore za život.

Stravičan zločin se dogodio u porodičnoj kući danas oko 13.30 časova. Motiv zločina je, kako se sumnja, neraščišćeno imovinsko pitanje.

Zločin je otkrila djevojčica koja je prošla biciklom pored kuće. Ona je primijetila tijelo ubijene djevojke u dvorištu kuće.

"Komšija je pekao roštilj i čuo je dva pucnja. Pošto se tuda danima šeta neki pas kojeg je neko pustio prvo je pomislio da je neko u stvari ubio tog psa", kažu mještani za pomenuti portal.

Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i tužilac iz Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu. Uviđaj je i dalje u toku.

(Mondo.rs)

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ubistvo Srbija

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