Užas u Velikom Gradištu: Granični policajac ubio dvije osobe, pa izvršio samoubistvo

Granični policajac je danas u Velikom Gradištu ubio dvije osobe nakon čega je izvršio samoubistvo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas se u Velikom Gradištu oko 13.30 časova dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo, saznaje "Telegraf". Prema informacijama pomenutog portala, granični policajac je ubio dvoje ljudi, pa izvršio samoubistvo.

Na licu mjesta su Hitna pomoć i policija. Uviđaj je i dalje u toku.

Na licu mjesta su dva tužioca, zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i još jedan tužilac. Motiv zločina zasad nije poznat.

(Mondo.rs)