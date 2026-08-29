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Užas u Velikom Gradištu: Granični policajac ubio dvije osobe, pa izvršio samoubistvo

Užas u Velikom Gradištu: Granični policajac ubio dvije osobe, pa izvršio samoubistvo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Granični policajac je danas u Velikom Gradištu ubio dvije osobe nakon čega je izvršio samoubistvo.

Ubistvo i samoubistvo u Velikom Gradištu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas se u Velikom Gradištu oko 13.30 časova dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo, saznaje "Telegraf". Prema informacijama pomenutog portala, granični policajac je ubio dvoje ljudi, pa izvršio samoubistvo.

Na licu mjesta su Hitna pomoć i policija. Uviđaj je i dalje u toku.

Na licu mjesta su dva tužioca, zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i još jedan tužilac. Motiv zločina zasad nije poznat.

(Mondo.rs)

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Tagovi

ubistvo samoubistvo Srbija

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