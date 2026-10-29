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Ukraden skupocjeni Bugati Mate Rimca: Automobil vrijedan tri miliona evra pronađen u Austriji

Ukraden skupocjeni Bugati Mate Rimca: Automobil vrijedan tri miliona evra pronađen u Austriji

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Bugati vrijedan oko tri miliona evra, koji je ukraden juče, 29. oktobra, poslijepodne u blizini Zagreba, pripada Mati Rimcu, vlasniku i osnivaču kompanije "Rimac automobili".

Ukraden skupocjeni Bugati Mate Rimca Izvor: Bugatti/youtube/screenshot

Za krađu je osumnjičen 36-godišnji hrvatski državljanin koji je automobilom pobjegao preko Slovenije u Austriju.

Austrijska policija pronašla je automobil nešto poslije 19 časova na benzinskoj pumpi uz auto-put A9, u blizini Zajersberga, nedaleko od Graca. Uhapšen je i 36-godišnjak, koji je u Austriju ušao preko graničnog prelaza Špilfeld.

U potrazi su sarađivale slovenačka i austrijska policija. Austrijska kriminalistička policija preuzela je istragu, a osumnjičeni je tokom ispitivanja priznao krađu.

Automobil je zaplijenjen i vraćen vlasniku, piše 24sata.

Austrijska policija nije objavila model automobila. U ranijim izvještajima austrijskih medija nezvanično se spominjao Bugati Širon.

Po nalogu državnog tužilaštva u Gracu, protiv 36-godišnjaka biće podnesena krivična prijava, a postupak će se voditi dok je na slobodi.

(Mondo)

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