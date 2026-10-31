Bjeloglavi sup Zora zarobljen u Siriji: Otmičari traže novac za puštanje ptice

Bjeloglavi sup Zora iz Srbije zarobljen je u Siriji, a za njeno oslobađanje traži se novac. Fondacija odbija da plati otkup kako otimanje ovih ptica ne bi postalo unosan posao.

Izvor: RINA.RS

Beloglavi sup Zora, ptica obeležena i praćena iz Srbije, nalazi se u Siriji gdje je, kako navode iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, zarobljena i strada, a oni koji je drže očigledno očekuju da za njeno puštanje dobiju novac.

"Bili smo naivni kada smo pomislili da je naš bjeloglavi sup Zora naišla na dobre ljude i da će joj biti ukazana pomoć i da će joj se dati nova šansa, ali smo se prevarili, poručili su iz Fondacije u objavi na društvenim mrežama."

Kako navode, do sada je na desetine bjeloglavih supova iz Srbije kojima je bila potrebna pomoć u zapadnoj Aziji uspješno zbrinuto. Ptice su liječene i vraćane u prirodu ili u zemlju iz Turske, Iraka, Izraela i Egipta. Jedino u Siriji, ističu, njihovi supovi su stradali, a Zora je četvrti bjeloglavi sup za koga znaju da se nalazi u toj zemlji i da je ugrožen.

"Pokušali smo sve što smo mogli, ali očigledno su očekivali da će dobiti pare za njeno puštanje", naveli su iz Fondacije.

Iako su sponzori ponudili pomoć kako bi spasli svoje “kumče”, u Fondaciji su odlučni da novac ne smiju da daju. Smatraju da bi plaćanje otkupa pretvorilo otimanje ptica u unosan posao i praktično otvorilo lov na bjeloglave supove.

(Rina/MONDO)