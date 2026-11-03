Žrtvu kaišem tukli po tabanima i leđima: Tužilaštvo otkrilo za šta se terete Kričak i Sekulović

Načelnici MUP-a Marko Kričak i Boško Sekulović saslušani su zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i zlostavljanje svjedoka.

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen/Polovni automobili

Pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna 2026. godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, te nevršenjem svoje službene dužnosti, nanijeli štetu i teže povrijedili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27".

Kako je saopšteno iz VJT u Beogradu, načelnik UKP Marko Kričak, takođe je saslušan povodom osnova sumnje da je 16. maja 2026. godine zajedno sa drugim NN policijskim službenicima u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

"Osumnjičeni su na saslušanju iznijeli svoje odbrane", navodi se u saopštenju.

Poslije saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svjedoke i da ne bi ponovili krivična djela u kratkom vremenskom periodu.

Načelniku UKP se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

"Postoje osnovi sumnje da je, suprotno članu 288 stav 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), B.S. 15. maja 2026. godine sačinio krivičnu prijavu protiv Saše V. zbog krivičnog djela Teško ubistvo na štetu A.N, kojom prijavom su obuhvaćena i druga lica, među kojima i V.M. zbog krivičnih djela Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca - navodi se i dodaje da je B.S. to učinio iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja pomenute prijave znao da je V.M. prije izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo od strane Saše V, napustio lice mjesta – restoran "27“ na Senjaku, u pratnji svog obezbjeđenja.

Njemu je to bilo poznato iz sadržine službenih zabilješki o obavještenju primljenom od građana i to od V.Š, P.U, N.M, V.R. i M.J. čija sadržina ukazuje na drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenični opis naveden u podnijetoj krivičnoj prijavi protiv oštećenog V.M.

Iz sadržaja pomenutih službenih zabilješki proizilazi da je oštećeni V.M. napustio restoran "27“ prije povratka sada pokojnog A.N. u taj restoran.

Takođe, B.S. u podnijetoj krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnosnih kamera, koji su oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima od 14. maja 2026. godine, iz kojih proizilazi da je oštećeni V.M. napustio pomenuti restoran.

Hard-diskove i CD-ove sa pomenutim snimcima, kao i mobilne telefone oštećenog V.M. nije odmah po nalogu postupajućeg javnog tužioca VJT u Beogradu od 17. maja 2026. godine dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, već je navedene dokaze predao službenicima Vojne policije tek 22. maja 2026. godine, pri čemu su navedeni elektronski uređaji bili nepropisno upakovani u dvije papirne kese.

M.K. je, kako se sumnja, usmeno odobrio B.S. podnošenje pomenute krivične prijave VJT u Beogradu, iako je bio upoznat sa njenim navodima, kako zbog medijske propraćenosti ovog krivično-pravnog događaja, tako i zbog komunikacije koju je imao sa glavnim javnim tužiocem VJT u Beogradu u vezi predaje mobilnih telefona V.M. na vještačenje Vojnoj policiji, odnosno naloga od 17. maja 2026. godine, kada mu je naloženo da se telefoni, oduzeti nakon pretresa službenog vozila V.M. predaju Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, koji će izvršiti pretres tih uređaja.

I nakon više puta ponovljenog naloga javnog tužioca, nije postupljeno po njemu sve do 21. maja 2026. godine, kada je postupajući tužilac VJT u Beogradu pozvao B.S. zbog činjenice da mobilni telefoni V.M. nisu dostavljeni radi pretresanja i vještačenja, iako je takav nalog dat više puta, na šta mu je odgovoreno da se sadržaj telefona obrađuje, radi dopune.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je M.K. 16. maja 2026. godine između 2 i 3 časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L, na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najprije udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predjelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga.

Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake tjelesne povrede u vidu hematoma u predjelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predjelu desnog stopala", navodi se u saopštenju VJT.

(MONDO)