Tragedija u Sjevernoj Makedoniji: Pronađena tijela mladića i djevojke, sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Tijelo djevojke pronađeno je u izgorjelom automobilu u Bogdanovcima, pored i tijelo dvadesetjednogodišnjaka, a iz Tužilaštva u Đevđeliji su naveli da početne indicije ukazuju na ubistvo i samoubistvo.

Izvor: Profimedia

Pretpostavlja se da je riječ o sedamnaestogodišnjoj djevojci, čiji će identitet biti utvrđen DNK analizom zbog teškoće identifikacije tijela, prenose makedonski mediji.

Naložena je obdukcija oba tijela, a obezbijeđeni su i snimci sa video-nadzora.

Iz Tužilaštva u Đevđeliji su naveli da će događaj biti u potpunosti istražen.

Tijela su pronađena sinoć u blizini mjesta zvanog "Ičeva česma", blizu lokaliteta Gorno Selo.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o mladim ljudima koji su ranije bili u vezi.

Kako navode makedonski mediji, 16. oktobra je podnijeta prijava zbog ugrožavanja bezbjednosti djevojčice, nakon čega je odmah preduzeto postupanje.

U postupku za zaštitu od nasilja, sud je izrekao mjere zabrane muškarcu da prilazi djevojčici i da je uznemirava.

Prema do sada objavljenim informacijama, mjere su još uvijek bile na snazi kada se tragedija dogodila.

Prema informacijama nadležnih institucija, protiv dvadesetjednogodišnjeg muškarca je prethodno vođen postupak zbog prijavljenog nasilja nad devojkom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je 30. septembra ove godinepriveden nakon prijave da je fizički napao sedamnaestogodišnju djevojku u svom domu.